Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha scelto: una delle donne più chiacchierate al suo fianco!

Isola dei Famosi 2022, spunta il nome di una donna chiacchieratissima che Ilary Blasi vorrebbe nel cast: indiscrezione pazzesca

Presto l’Isola dei Famosi tornerà ad emozionare il pubblico di Mediaset con una nuova edizione. Intanto Ilary Blasi sta lavora senza sosta per formare il cast di naufraghi ed opinionisti. Dopo il successo riscosso nel 2021 con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, per il 2022 la padrona di casa avrebbe pensato ad una delle donne più chiacchierate in quest’ultimo periodo.

Ebbene, il nome spuntato fuori nell’ultima puntata di Casa Chi su Instagram è quello di Ambra Angiolini. A lanciare l’indiscrezione, spronato da Valerio Palmieri, è stato Gabriele Parpiglia. Ma oltre all’attrice romana l’autore ha rivelato che ci sarebbe un’altra grande donna nei progetti di Ilary Blasi: il suo nome sarà svelato nel corso della prossima puntata di Casa Chi.

Isola dei Famosi 2022, indiscrezione pazzesca sulla Blasi: “Il suo sogno è questo”

A Casa Chi Gabriele Parpiglia si è lasciato andare. L’autore ha svelato che Ilary Blasi vorrebbe due grandi donne all’Isola dei Famosi 2022: una di queste è Ambra Angiolini. “Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini. Non mi chiedete il ruolo o cosa farà. Il suo sogno è questo“, ha dichiarato Parpiglia.

Al momento, dunque, il ruolo che potrebbe avere la Angiolini all’Isola dei Famosi non è stato definito. Quasi certamente, però, l’attrice romana potrebbe affiancare la Blasi nelle vesti di opinionista. Difatti, Ambra attualmente è super impegnata e difficilmente lascerebbe il propri lavoro per approdare in Honduras come naufraga. Staremo a vedere.