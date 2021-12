Claudio Baglioni letteralmente travolto: duro colpo per l’artista

Claudio Baglioni porta a casa un’altra sconfitta. Letteralmente travolto da Milly Carlucci: tutti i risultati

Dopo Tu si Que Vales il successo è assicurato per Milly Carlucci. Al timone del proprio talent, la conduttrice televisiva ha completamente asfaltato il sostituto di Maria De Filippi: Claudio Baglioni. Difatti, nella serata di sabato 11 dicembre 2021 il cantautore al timone di Uà – Uomo di Varie Età in onda su Canale Cinque ha catturato l’attenzione di 2.230.000 spettatori pari al 13.4% di share.

A fare la differenza sul piccolo schermo, come dicevamo, è stata la Carlucci. Quest’ultima su Rai Uno con Ballando con le Stelle è riuscita a raccogliere l’attenzione di 4.097.000 spettatori pari al 24.6% di share, aggiudicandosi così il primo posto sul podio degli ascolti. Risultati che, rispetto alla scorsa settimana, sono lievitati sia per Claudio Baglioni che per Milly Carlucci. Rispettivamente il 4 dicembre avevano registrato l’attenzione di 2.322.000 spettatori (14%) e 3.807.000 spettatori (23.4%).

Claudio Baglioni asfaltato da Milly Carlucci: tutte le preferenze del pubblico

Nulla da fare per Claudio Baglioni che ancora una volta è stato letteralmente asfaltato da Milly Carlucci. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze del pubblico. Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 1.058.000 spettatori con il 4.7% di share. A seguire Clarice 464.000 spettatori e il 2.4% di share.

Rai3 ha proposto Sapiens–Un Solo Pianeta riuscendo ad interessare 959.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Agente 007–Bersaglio Mobile ha tenuto incollati davanti al video 600.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Italia 1 Il Grinch ha catturato l’attenzione di 1.257.000 spettatori con il 5.8% di share.

Su La7 Versailles ha registrato 236.000 spettatori pari all’1.5% di share. Tv8 ha proposto il film Un Natale da Cenerentola interessando 394.000 spettatori e l’1.8% di share. Sul Nove Erba–Storia di un Massacro è stato visto da 472.000 spettatori e il 2.2% di share.