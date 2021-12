GF Vip 6, la decisione adesso è definitiva: il più amato della casa si ritira!

Decisione clamorosa al GF Vip 6, con Alfonso Signorni che annuncia il ritiro di uno dei personaggi più amati dalla casa: cosa sta succedendo.

Nella serata di ieri, Alfonso Signorini ha annunciato in diretta il prolungamento del GF Vip 6, con i concorrenti che hanno subito riferito i propri sentimenti in seguito alla notizia. Nonostante le continue minacce nei giorni scorsi, alla fine l’unico ad abbandonare ufficialmente la casa sarà il campione olimpico Aldo Montano. Mentre invece resta incerto il proseguo di Manuel Bortuzzo, che vorrebbe allenarsi per le prossime paraolimpiadi.

Inoltre restano incerte le presenze di Davide Silvestri (preoccupato per la sua azienda di birre) e Francesca Cipriani (a cui manca moltissimo il fidanzato). Loro cercheranno di valutare meglio la situazione nel corso di questo weekend quando, con molte probabilità avranno l’opportunità di parlare con i propri cari. Andiamo quindi a vedere quale scenario si prospetta per Alfonso Signorini.

GF Vip 6, tante conferme per Signorini: verso la finalissima del 14 marzo

Non sono mancate le conferme per Alfonso Signorini. Infatti c’è stata la fumata bianca per Alex Belli, le due principesse Selassiè, Carmen Russo e Manila Nazzaro. Inoltre proprio quest’ultima quest’ultima preoccupata però per l’iscrizione alla scuola media a gennaio di suo figlio. Non hanno fatto storie per proseguire nemmeno Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Arriva l’ok per proseguire anche da parte di Giucas Casella e Miriana Trevisan.

Inoltre nonostante le minacce anche Gianmaria Antinolfi ha cambiato idea. Conferma a sorpresa per Katia Ricciarelli, che nonostante un impegno di lavoro alla fine sembrerebbe dover rimanere in trasmisssione. Anche Carmen Russo farà di tutto per esserci almeno per il periodo natalizio. Adesso quindi si cercherà di capire come saranno calibrati. I due principali candidati ad entrare all’interno del reality al momento sono Kabir Bedi ed Eva Grimaldi.