GF Vip 6, casa censurata: inquilino perde la testa, tira calci e pugni – VIDEO

La diretta dalla casa del GF Vip 6 è stata oscurata per alcuni istanti, quando un inquilino è uscito fuori di testa ed ha iniziato a tirare calci e pugni.

Alex Belli sembrava molto tranquillo durante la diretta della ventiseiesima puntata del GF Vip 6. Ancora una volta si è parlato del presunto triangolo fra lui, Soleil Sorge e Delia Duran. Questa volta, però, Alfonso Signorini ha mostrato le foto di un presunto tradimento della compagna, che lui ha prontamente etichettato come “foto finte”.

Il giorno successivo, però, l’ex attore di Centovetrine ha letteralmente perso la testa. Quando il Grande Fratello ha mostrato a ciascuno degli inquilini un messaggio da parte di un familiare, si è accorto di essere il solo a non aver ricevuto nulla. La reazione di Alex Belli è stata veramente violenta: Mediaset ha prima oscurato la casa, poi chi ne parlava.

GF Vip 6, Valeria Marini parla della diretta oscurata e si espone su Alex Belli: perchè si è comportato così

Ancora una volta, Alex Belli ha minacciato di lasciare la casa. Questa volta, però, sembrava davvero arrabbiato: si è messo a gridare che voleva uscire, tirando calci e pugni alla porta rossa. Neanche Soleil è riuscita a calmarlo. L’attore è poi stato convocato in confessionale, dove è rimasto parecchi minuti. Quando ne è uscito, ha fatto finta di nulla.

La chiave di interpretazione di quanto successo è racchiusa in un commento di Valeria Marini, che il GF Vip non è riuscito ad oscurare: “Prima pensava di avere tutto sotto controllo, ora non capisce più quello che sta succedendo fuori“. Per ora Alex Belli non ha lasciato la casa: l’unico abbandono sicuro è quello di Aldo Montano, che non accetterà l’estensione del reality show fino al 14 marzo ed uscirà il 13 dicembre.

Ecco il video dove si vede chiaramente il concorrente del GF Vip, Alex Belli, che esce fuori di testa e tira calci e pugni alla porta rossa: poco dopo la diretta sulla casa è stata oscurata.