Roma, Fori Imperiali: versi di uccelli rapaci dagli altoparlanti per spaventare le ondate di stormi

Alcune persone vestite di bianco incappucciate hanno arrivato l’attenzione dei cittadini di Roma. Con degli altoparlanti infatti, hanno diffuso il verso di uccelli rapaci per spaventare gli stormi che sono comparsi nel centro storico di Roma, ai Fori Imperiali. Il video amatoriale, diffuso dall’account Instagram di Welcome to Favelas, è diventato virale e ha scatenato la curiosità dei romani.