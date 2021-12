Maltempo: enorme tromba d’aria a Fiumicino visibile anche da Roma

Una tromba d’aria si è formata al largo della costa di Fiumicino ieri pomeriggio. È stata visibile per circa 15 minuti e diverse persone l’hanno ripresa. Il video, diffuso da Welcome to Favelas, mostra come in modo graduale si sia ridimensionata verso l’alto senza mai toccare terra. Dopo circa un quarto d’ora il vortice è scomparso ed è iniziata una forte grandinata.