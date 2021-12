Calciomercato Inter, doppio colpo in arrivo: Marotta li ha in pugno! La strategia dei nerazzurri per il prossimo anno sta prendendo corpo

La stagione dell’Inter sta iniziando a prendere la piega giusta. Dopo un fisiologico periodo di assestamento, Simone Inzaghi sembra aver preso in mano la situazione, mettendo apposto gli equilibri tattici e forgiando un gruppo altrettanto unito come nell’era Conte. La rosa è sempre di primissimo livello, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi. Eriksen è stato rimpiazzato alla grande da Calhanoglu e la crescita di Brozovic sta sopperendo alla mancanza di qualità sulla trequarti. Dzeko è in perfetta media da bomber e lo stesso Correa, tra alti e bassi, sta dando il suo contributo. Marotta non si ferma di certo a godere del momento ma sta già programmando il prossimo futuro. Da un po’ di tempo a questa parte non si parla più di cessione per Suning, affiancato dal fondo americano Oaktree Capital e voglioso di rilanciare il progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter, doppio colpo in arrivo: Scamacca e Frattesi dal Sassuolo

La parola d’ordine per il futuro è sostenibilità, come quasi per tutti nel calcio italiano. L’idea del direttore generale è quella di investire su nomi giovani e italiani, per costruire un’ossatura in grado di dominare anche in futuro. Marotta ha messo gli occhi sui gioielli del Sassuolo, Scamacca e Frattesi, ritenuti perfetti per completare centrocampo e attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore neroverde Carnevali, non intende concedere prestiti e valuta i due attorno ai 60 milioni (40+20). L’Inter può introdurre nella trattativa diverse contropartite gradite, specie tra i giovani (vedi Esposito) oltre ad una cospicua parte cash. A giugno l’operazione può andare in porto, gettando le basi per la squadra del futuro. Simone Inzaghi ha già dato il suo benestare.