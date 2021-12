Intere generazioni sono cresciute con la sua musica: l’avete riconosciuta? – FOTO

La bambina nella foto ha incantato con la sua voce intere generazioni e tutt’oggi è una delle cantanti più apprezzate.

Figlia di Alfredo, medico pugliese originario di Apricena (FG) e di una casalinga, Ornella, marchigiana originaria di Jesi, nasce a Bologna il 6 luglio 1964. Ama la musica e a soli 3 anni e mezzo esordisce in televisione allo Zecchino D’oro con una canzone che diventerà un must per i più piccoli: Il valzer del moscerino. Dopo l’esperienza allo Zecchino d’Oro, che l’ha vista salire sul podio come terza classificata, resta nel coro dell’Antoniano come componente del Piccolo Coro fino al 1976.

Nel 1981 incide la sua prima sigla per un cartone animato: Pinocchio. Da allora ha ufficialmente inizio la sua carriera. Difatti ha pubblicato numerosi singoli e album, che complessivamente, ad oggi hanno venduto un totale di oltre 7 milioni di copie.

Leggi anche >>> Ballando con le stelle: “Mai esistita per mio padre”. Confessione choc della protagonista

Intere generazioni sono cresciuti con la sua musica: l’avete riconosciuta?

Dal 1983 al 2000, anche se non in modo continuativo, ha preso parte alla trasmissione Bim bum bam come guest star. Nel 1994, l’icona della musica italiana, Mina, inserì in uno dei suoi album una cover di una sua canzone dal Sempre attento al regolamento. Per l’occasione sia il testo che il titolo furono modificati e il titolo divenne Tu dimmi che città.

Il 24 e il 25 dicembre 2020 va in onda in tv affiancata da Paolo Belli per condurre gli speciali natalizi dello Zecchino d’Oro L’Attesa e Lo Zecchino di Natale, in onda su Rai 1. Il 9 giugno dell’anno successivo invece ha inciso il singolo Nel cuore solo il calcio, in occasione di Euro 2020. Come tutti avranno sicuramente capito, la bambina nella foto è nientepopodimeno che Cristina D’Avena.