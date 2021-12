GF Vip 6, sono pronti per uscire dalla Casa: c’è l’annuncio ufficiale. La puntata del 13 dicembre provocherà grosse rivoluzioni nel reality

Hanno firmato un contratto che li legava al programma fino al 13 dicembre e per loro, almeno inizialmente, l’accordo era quello. Ma tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono anche uomini e donne di mondi, hanno seguito il reality nelle precedenti edizioni e sanno che l’ultima è durata fino a primavera.

Ecco perché la puntata di lunedì prossimo sarà un crocevia importante per il programma condotto da Alfonso Signorini. Nelle scorse settimane molti dei concorrenti erano convinti, almeno a parole, che sarebbe stata la puntata della finale. Oggi che in Casa sono ancora tantissimi, hanno capito che invece non sarà così. E quindi scatteranno le fughe dal GF Vip 6.

Ma quali saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che sicuramente se ne andranno? Il pubblico è pronto a scommettere su alcuni nomi, gli altri concorrenti anche. Come Lulù Selassié che nelle ultime ore, parlando con Sophie Codegoni, Giucas Casella e sua sorella Jessica, ha citato quattro persone, non a caso. Ad abbandonare saranno Aldo Montano, Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo.

GF Vip 6, sono pronti per uscire dalla Casa: tutta la verità nella diretta del 13 dicembre

Secondo Lulù, Manuel è comunque fiero del suo percorso e vuole tornare alla vita di tutti i giorni, alla sua fisioterapia e al progetto delle prossime Paralimpiadi di Parigi 2024. “Secondo me è giusto che pensi alla sua vita adesso. Anche Katia è sicura, Alfonso non riuscirà a convincerla”.

Lulù Selassié è andata a colpo sicuro perché, a parte Manuel che conosce molto bene, gli altri più o meno hanno manifestato il desiderio di andarsene anche nei giorni scorsi, Anzi, Aldo Montano ha anche anticipato di aver già prenotato lo smoking per la serata del 13, giusto per finire in bellezza. E Francesca Cipriani, dopo la proposta di matrimonio del fidanzato, vuole uscire per preparare le cerimonia, sente troppo la mancanza della sua famiglia.

Ma tra i concorrenti, anche Soleil Sorgé ha confessato pubblicamente di volersene andare. Nessuno ci crede, però fino alla prossima settimana non potremo conoscere la verotà.