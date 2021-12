Barbara D’Urso, imprevisto davanti a tutti: ma com’è possibile? – VIDEO

Barbara D’Urso, imprevisto davanti a tutti: ma com’è possibile? Le immagini del video hanno fatto il giro del web

Nonostante il suo spazio su Mediaset sia stato ridimensionato a livello temporale, Barbara D’Urso resta una delle conduttrici più apprezzate del panorama nazionale. Tutti i pomeriggi, dalle 17:30 alle 18:45, dal lunedì al venerdì, il suo programma, Pomeriggio 5 tiene compagnia al pubblico della tv privata. Nel giorno dell’Immacolata, ieri, il programma è andato in onda con una puntata ricca di temi di cronaca, gossip e attualità. Il problema è che durante lo spazio dedicato ai pettegolezzi, c’è stato un imprevisto che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Nel momento meno indicato è partita la musica inconfondibile della Champions League, come se fossimo allo stadio.

Nello specifico la D’Urso stava parlando con l’ospite, Asia Valente, affrontando il tema di essere pronti a tutto per i soldi, quando qualcosa ha destato l’attenzione del pubblico.

Barbara D’Urso, imprevisto durante la diretta: rimangono tutti stupidi – VIDEO

LA SIGLA DELLA CHAMPIONS CHE PARTE A CASO ✈️ #pomeriggio5 pic.twitter.com/9udsdRGppJ — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 8, 2021

Mentre l’influencer stava cercando di chiarire la sua posizione, interloquendo con gli altri ospiti, è partita la colonna sonora della più importante competizione calcistica europea. In studio, come a casa, sono rimasti tutti a bocca aperta. Inizialmente il pubblico aveva ipotizzato una scelta voluta dalla redazione, pur non comprendendo l’attinenza con gli argomenti trattati in diretta.

A quel punto Barbara D’Urso, accortasi dell’errore veniale della regia, è intervenuta sdrammatizzando. Ironicamente ha detto: “Cos’è? Che musica è? Ah, la musica della Champions?! Mercoledì, nel giorno dell’Immacolata, m’aspettavo una musica sacra e invece parte la Champions. Va bene, ok, sto anche sforando“.

Come riportato nel video postato sopra, tutti i presenti sono scoppiati in una fragorosa risata.