Royal Family, William e Kate non si pongono limiti: l’ultima decisione è stupefacente e a Buckingham Palace non si parla d’altro

La ricerca di visibilità da parte dei duchi di Cambridge è ormai un fatto assodato. Il principe William ha iniziato una proficua collaborazione con Apple in queste settimane, lanciando sulla piattaforma Fitness+ uno speciale episodio della serie audio “Time To Walk”. La speranza di incoraggiare le persone a svolgere attività fisica e curare il proprio benessere personale rientra nella nuova versione del primogenito di Carlo. Le scelte adoperate da Harry e Meghan sembrano aver cambiato il modo di porsi di William, molto più social e mediatico rispetto al passato. Un’uscita dal guscio, come sottolineato dai media inglesi che rientra in una logica sposata anche da Kate Middleton. All’interno del podcast, il duca di Cambridge parla an che delle sue canzoni preferite da ascoltare durante l’attività fisica, citando Taylor Swift.

Royal Family, William e Kate al fianco di Taylor Swift: un nuovo progetto insieme

Otto anni fa la coppia reale si è incontrata a un galà ospitato da William a Kensington Palace per raccogliere fondi per l’organizzazione benefica dei senzatetto Centrepoint.

Sorprendentemente, all’evento, William si è unito a Jon Bon Jovi e a Taylor Swift sul palco per cantare la famosissima canzone del rocker americano, “Livin’ on a Prayer”.

A proposito della cantante country più “ricca” d’America, alcuni esperti reali hanno riferito di contatti soventi avuti con i duchi di Cambridge nell’ultimo periodo, dopo che si è trasferita a vivere a Londra per stare con il fidanzato inglese Joe Alwyn.

La commentatrice reale del Daily Mail, la signora Lankston, ha spiegato che potrebbe esserci un nuovo incontro “lavorativo” tra lei e la coppia di Buckingham Palace.

“Vorrebbero conoscere un po’ meglio Taylor Swift, cercando di capire come sfruttare al meglio questa collaborazione a livello di immagine. Credo che sia possibile che li vedremo lavorare insieme in un futuro non troppo lontano su un progetto”. Insomma una chiara mossa per contrastare Harry e Meghan, con la loro sete di fama. Il fratello maggiore potrebbe avere la meglio.