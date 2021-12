GF Vip 6, Soleil Sorgé pronta ad un gesto clamoroso: “Sono distrutta”. Ore di riflessione per lei e non solo per la storia con Alex Belli

La data limite si avvicina e nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di riflessioni. Alcuni tra i gieffini della prima ora da qualche tempo hanno manifestato la loro intenzione di uscire il 13 dicembre, data limite prima delle vacanze di Natale che invece per qualcuno sarebbe quella della finale. Ancora non sanno che il reality di Canale 5 andrà avanti ancora per quattro mesi, ma qualcuno teme di non farcela.

Tra questi, spunta a sorpresa anche Soleil Sorgé che pensa di uscire a sorpresa prima del tempo. L’ex ‘isolana’ è tra quelli che chiede più chiarezza alla produzione, che vorrebbe sapere fino a quando si prolungherà la permanenza e questa attesa la sta snervando. Molto più, a quanto pare, della storia con Alex Belli che va avanti nonostante tutto e tutti.

In teoria potrebbe succedere veramente, perché dopo l’immunità assegnata a Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e Lulù, in nomination sono finiti in sei. Tra loro anche Soleil insieme a Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Jessica Selassié, Biagio D’Anelli e Maria Monsé, la più criticata dagli altri concorrenti.

GF Vip 6, Soleil Sorgé pronta ad un gesto clamoroso: lo sfogo con Valeria Marini

Ma Soleil è stanca e ne ha parlato nella notte con Valeria Marini. “Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine – riferisce Biccy.it – anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito. Magari la prossima settimana eliminano dieci persone e finisce. Non so se resterò dopo la data che avevano stabilito, ti dico la verità”.

La Sorgé vorrebbe restare, ma è in dubbio: “Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento affaticata. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo“. Ma la Valeriona nazionale ha provato a calmarla spiegandole che secondo lei la favorita è proprio Soleil, anche se la modella non ci crede. Il 13 dicembre, che non sarà l’ultima puntata, sapremo.