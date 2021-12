GF Vip 6, la verità sul figlio tenuto nascosto: Francesca Cipriani lo sapeva?

È venuta a galla una verità che forse il protagonista aveva cercato di tenere nascosta fino ad oggi: Francesca Cipriani ne era al corrente e sapeva del figlio?

Francesca Cipriani lo ha raccontato più volte di aver sofferto molto per amore, e di quanto sia contenta per aver trovato finalmente l’amore con Alessandro Rossi. La proposta di matrimonio in diretta di lui ha emozionato gli spettatori del GF Vip 6. Ci sarebbe però un segreto che fin’ora non sarebbe stato rivelato a nessuno, neanche alla redazione del reality.

L’imprenditore trentenne che ormai da diversi mesi ha una relazione molto felice con la Cipriani non ha raccontato a tutti la verità. Qualcuno ha rivelato al settimanale Nuovo che Alessandro Rossi avrebbe un bambino di tre anni circa, circostanza che fin’ora non era stata rivelata a nessuno, ma che la madre di Francesca ha confermato.

GF Vip 6, Francesca Cipriani è a conoscenza del segreto di Alessandro Rossi? Parla la madre

La madre di Francesca Cipriani confermerebbe che la figlia sarebbe al corrente del fatto che lui ha un bambino piccolo. Il fidanzato sarebbe molto tenero con lei e la terrebbe al corrente di tutto: si sarebbe anche incontrata con la madre del bambino, oltre che con tutta la famiglia di Francesco.

Dopo alcune voci riguardo un suo possibile ingresso, sembrerebbe proprio che la porta del Grande Fratello per lui non si aprirà più, proprio perchè non è considerato un vip e quindi non può partecipare a questa edizione del reality. Lui, però, non manca di seguire la sua Francy e condividere sui social i momenti passati insieme all’interno della casa.