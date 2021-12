GF Vip 6, Francesca Cipriani è disperata e scoppia a piangere: il motivo è legato alla sua storia d’amore con il fidanzato Alessandro

E’ senza dubbio una delle inquiline più in vista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Francesca Cipriani è sempre al centro dell’attenzione, sia che si tratti di liti con gli altri concorrenti o crisi emotive legate alla sua storia d’amore con Alessandro Rossi. Quest’ultimo, più giovane di lei (30 anni) le ha fatto la proposta di matrimonio in diretta, ricevendo il fatidico sì e programmando le nozze dopo la fine del reality. Come annunciato ormai da tempo dal conduttore Alfonso Signorini, il GF Vip terminerà quest’anno a marzo, proseguendo quindi per altri 3 mesi. I concorrenti tuttavia, non sono stati ancora ufficialmente informati della decisione, arrivando da soli a capire che lunedì prossimo non ci sarà la finalissima, come inizialmente programmato.

In molti hanno chiesto però delle delucidazioni in materia, ricevendo in cambio un fragoroso silenzio dagli organizzatori. Tra coloro che hanno pagato emotivamente di più la situazione c’è proprio la showgirl dalle forme generose. Il suo problema è legato al rapporto con il fidanzato e al timore che possa avere un’altra donna nella sua vita.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, Soleil Sorgé pronta ad un gesto clamoroso: “Sono distrutta”

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, crisi nera: fan sempre più preoccupati

GF Vip 6, Francesca Cipriani è disperata e scoppia a piangere: ha paura che Alessandro abbia un’altra

Francesca Cipriani è scoppiata in lacrime dopo la fine della puntata di lunedì sera. Pensando ad Alessandro ha confessato: “Ammetto che mi sta venendo l’ansia…Devono farmi sapere…Ho paura Alessandro abbia un’altra…”. Le sue amiche più strette all’interno della casa di Cinecittà, ovvero Carmen Russo, Sophie Codegoni e Lulù Selassiè, l’hanno subito consolata spiegandole che il ragazzo è molto innamorato di lei e non manderebbe mai e poi mai all’aria tutto per tre mesi di distanza. Tuttavia la Cipriani è sembrata davvero inconsolabile: “Come fate ad essere così sereni? Io voglio sapere…”. Poi riguardo alla produzione si è domandata: “Venerdì ce lo diranno se dobbiamo rimanere ancora a lungo?”.

A questo punto non è escluso che possa lasciare il gioco qualora non riuscisse a digerire il finale posticipato a marzo.