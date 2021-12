Sanremo 2022, arriva la conferma: ci sarà anche lui! – VIDEO

Sanremo 2022 è quanto mai vicino, dopo l’annuncio dei big in gara arriva una grande sorpresa sulla presenza dell’amatissimo personaggio

Che Festival di Sanremo sarebbe senza Beppe Vessicchio? Neanche quest’anno lo sapremo perché la sua presenza è già stata confermata. L’annuncio ha fatto subito il giro del web perché il direttore d’orchestra partenopeo è uno dei più amati della kermesse musicale e la sua presenza a Sanremo 2022 era più attesa che l’annuncio degli stessi big.

Sanremo 2022, la conferma della presenza di Beppe Vessicchio

🔵 “Credo di aver avuto la conferma ieri sera, quando #Amadeus ha annunciato la partecipazione delle Vibrazioni per il #Festival di #Sanremo2022: posso dire che ci sarò anche io” Beppe Vessicchio 🎙️#nonstopnews

🔴LIVE ▶️https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/EDObuLPwQ9 — RTL 102.5 (@rtl1025) December 5, 2021

In diretta a RTL 102.5, il direttore d’orchestra, musicista e compositore Giuseppe Vessicchio è stato sentito nella trasmissione Non Stop News circa la sua partecipazione a Sanremo 2022. In particolare, gli è stato chiesto: “Quest’anno, a febbraio, sarai sul divano dei The Jackal oppure sul palco in doppio petto?”, Vessicchio ha annunciato: “Ieri sera penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco. Ho un rapporto produttivo con Le Vibrazioni, quindi dovrei esserci”.

