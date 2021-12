Mara Venier perde la testa con l’ospite: volano parolacce – VIDEO

Durante il primo blocco di Domenica In, Mara Venier ha perso la testa contro un ospite, che secondo lei aveva mancato di rispetto in modo grave: sono volate alcune parolacce. Ecco il video di quello che è successo

La prima parte di Domenica In del 5 dicembre è stata dedicata al talent show Ballando con le Stelle. Ad un certo punto, però, il clima in studio si è improvvisamente infuocato, tanto che Mara Venier ha minacciato di voler far uscire dallo studio l’ospite che aveva fatto un commento fuori luogo.

Ma cosa è successo in studio a Domenica In? L’argomento era la propria mamma, e Rossella Erra, che è opinionista di Ballando con le Stelle da circa due anni, è voluta intervenire condividendo la propria esperienza. Quando è partito l’applauso del pubblico, però, i microfoni sono rimasti aperti e si è sentito un commento di un altro ospite.

Mara Venier, perchè ha detto parolacce a Domenica In?

È stato Mariotto a voler ironizzare quanto detto da Rossella Erra, commentando: “Ma come è profonda!“. I microfoni degli ospiti erano rimasti tutti aperti, e Alba Parietti, che era vicino a lui, ha ribattuto: “Lei è sempre profonda“. A questo punto è intervenuta Mara Venier, che non ha affatto gradito l’ironia di Mariotto sulle parole di Rossella Erra.

Inizialmente, la conduttrice di Domenica In ha cercato in modo pacato di fargli notare che le sue parole erano fuori luogo. Nel momento in cui Mariotto ha continuato ad ironizzare, Mara Venier si è davvero arrabbiata, minacciando di farlo uscire dallo studio. Il messaggio della Zia Mara è chiaro: non si ride quando si parla delle madri che non ci sono più.

Ecco il video di quanto successo nello studio di Domenica In: