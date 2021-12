Il Paradiso delle Signore anticipazioni, protagonista preoccupa tutti: il malore

Grande preoccupazione per la capofamiglia degli Amato che accusa un malore improvviso: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Non mancheranno colpi di scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda fino al 10 dicembre 2021. La capofamiglia degli Amato preoccuperà tutti con un improvviso malore, probabilmente dovuto all’ansia. Difatti, Agnese è sempre più preoccupata per Salvatore e Tina che entreranno nella sua relazione con Armando. Inoltre Tina dovrà sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Presa dai mille pensieri, stando alle anticipazione della soap opera, Agnese rischierà addirittura di ridurre il magazzino in cenere dimenticando il ferro da stiro acceso. Sarà Vittorio a sventare il danno. Nel frattempo chiederà alla capofamiglia degli Amato di prendersi una pausa ma poco dopo Agnese verrà ritrovata priva di sensi.

Nasce un nuovo amore ne Il Paradiso delle Signore: tutte le anticipazioni