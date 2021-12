Rai, lutto nel cinema: è morto l’attore di un’amatissima serie tv

Lutto nel mondo del cinema, con la morte dell’attore di una amatissima serie televisiva in onda sulla Rai: tutti i dettagli.

Il mondo del cinema e della televisione piangono la morte di un attore straordinario, che ha avuto un grande successo anche nel mondo del teatro. Infatti dopo la lunga lotta contro una grave malattia, si è spento nella giornata di ieri Antony Sher. L’attore lo scorso settembre aveva comunicato ai fan di lottare contro un cancro. Purtroppo la patologia era già in fase avanzata. Tre mesi dopo la diagnosi, l’attore si è spento.

Antony Sher era nato il 14 giugno del 1949 a Città del Capo ed era molto apprezzato nel suo campo, e veniva considerato un attore e un autore importantissimo. Oltre alla recitazione, nel corso della sua carriera si era concentrato anche nel mondo dell’arte. Sher ha preso parte anche a film di successo, campioni di incassi ai botteghini. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera dell’attore sudafricano.

Rai, morto Antony Sher: l’attore della serie Miss Marple

Antony Sher si è affermato sul grande schermo per i suoi ruoli in film di successo come ‘Shakespeare in Love’ e ‘Mrs Brown’. Sul piccolo schermo ha partecipato a serie televisive come ‘The History Man’, ‘Murphy’s Law’ e ‘Miss Marple‘, andato in onda ieri sulle reti Rai. Antony Sher e il coniuge Gregory Dolan si sono uniti civilmente nel 2005 nel Regno Unito, diventando una coppia simbolo nel mondo LGBT.

Ad annunciare la scomparsa di Sher ci ha pensato la ‘Royal Shakespeare Company’. Infatti con una nota stampa la compagnia ha affermato: “Siamo profondamente rattristati da questa notizia. I nostri pensieri e le nostre sincere condoglianze sono con Greg, la famiglia di Antony e i loro amici in questo momento devastante. Antony è stato profondamente amato e ammirato da tanti colleghi. Lui è stato un modello rivoluzionario per molti giovani attori ed è davvero impossibile capire che non sia più con noi“.