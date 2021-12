GF Vip 6, lite furiosa davanti a tutti: vengono quasi alle mani! – VIDEO

Una furiosa lite in diretta ha sconvolto i fan del GF Vip 6. Infatti sono volate parole pesanti tra due concorrenti che sono arrivate quasi alle mani.

Nuova furiosa lite al GF Vip 6, con Lulù Selassié e Maria Monsè che si sono scontrate davanti a tutti i concorrenti. Infatti poco prima di accusare Sophie Codegoni di volerle avvelenare i polmoni, l’ex showgirl di ‘Non è la Rai‘ ha accusato la principessa etiope di esasperare i suoi attacchi di panico per giustificare tutte le offese che dice. La Monsè ha cercato di spiegare il suo punto di vista mantenendo la calma. Infatti la nuova concorrente ha affermato: “Mi sono sentita disprezzata da loro (Lulù, Jessica e Sophie), ci sono rimasta male: il mio rimanerci male è proporzionale all’amore che ci avevo messo nel conoscerle“.

A queste parole Lulù ha perso la calma ed ha subito attaccato: “Maria è idiota e imbecille perché prende in giro gli attacchi di panico e nessuno si deve permettere di prendere in giro. L’attacco di panico è una cosa brutta, mi ha denigrato e umiliato” – ha poi continuato – “Non ti devi permettere di prendermi in giro, non ti devi permettere di giudicare! Sei una pazza! Una pazza deficiente!“. Dopo queste parole al veleno Maria ha deciso di alzare la voce affermando: “Sei una iena Lulù, stai calma maleducata!” e tornando sull’esclusione delle tre pricipesse ha aggiunto: “Ci sono rimasta male perché sono permalosa“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Il Commissario Montalbano chiude per sempre? La risposta spiazza tutti

GF Vip 6, lite violenta tra Lulù e Maria Monsè: “Non mi parlare più

I caratteri di Lulù e Maria non sono così compatibili… semplice conflitto generazionale, oppure un attacco diretto tra personalità molto forti all'interno della Casa? #GFVIP pic.twitter.com/TCkd7kd0zL — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

La lite tra Lulù Selassiè e Maria Monsé si è riaccesa a fine serata. Infatti è stata proprio la principessa etiope a riaccendere la miccia affermando: “Non mi devi neanche più guardare in faccia, non voglio neanche il buongiorno da te! Idiota che non sei altro, te lo dico altre cento volte! Stupida! Idiota! Non preoccuparti che la gente intelligente che ha sofferto di attacchi di panico vede tutto!” – ha poi concluso – “Non ti permettere di prendere in giro le persone che soffrono di attacchi di panico, è pieno il mondo di gente che ne soffre. Sei insensibile!“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Massimo Giletti cambia tutto? L’indiscrezione che non piace ai fan

A questo punto è intervenuta Clarissa, che ha cercato di tranquillizzare la sorella ricordandole che anche in caso di eliminazione il pubblico a casa la ama. Infatti la principessa ha parlato con Lulù affermando: “Non dare peso alle parole di persone che neanche ti conoscono. La salute mentale non è un gioco e tu ne hai sofferto per anni, stai seguendo un percorso di psicoterapia e se non lo vogliono capire non è colpa tua“. Clarissa ha poi concluso con un invito alla sorella: “La tua sensibilità è il tuo dono, non è un tuo difetto. Lulù ti prego, amati di più come stai facendo“.