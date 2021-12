Iva Zanicchi, incidente improvviso per la cantante: le sue condizioni – VIDEO

Terribile incidente per Iva Zanicchi: sabato 4 dicembre avrebbe dovuto partecipare a Ballando con le Stelle. Le sue condizioni

Brutto incidente per Iva Zanicchi. L’ex opinionista del L’Isola dei Famosi è tornata su Instagram dove ha mostrato ai 192mila follower di essersi infortunata al piede sinistro. La cantante ha pubblicato proprio in queste ore un video dove appare, con la caviglia fasciata, distesa sul lettino di uno studio medico: “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede“.

Intanto questo è un guaio grosso non solo per la Zanicchi ma anche per Milly Carlucci. La scorsa settimana la conduttrice televisiva aveva annunciato Iva come ospite d’onore, nelle vesti di ballerina per una notte, per la semifinale di Ballando con le Stelle in onda domani, sabato 4 dicembre 2021. Chissà se dopo l’infortunio la Zanicchi riuscirà a raggiungere l’Auditorium Rai del Foro Italico.

Terribile incidente per Iva Zanicchi: le sue condizioni

Iva Zanicchi tiene molto ad informare i suoi fans su Instagram. Proprio qui in queste ore, attraverso un video, ha rivelato di essere scivolata sbattendo il piede sinistro. Ma come sta adesso? Ebbene, la cantante ha dichiarato: “Non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!”

L’incidente è avvenuto alla vigilia della sua ospitata a Ballando con le Stelle. Ma non sarebbe questa la prima volta per la cantante. Già nel 2019 Iva Zanicchi si procurò un infortunio a pochi minuti dalla diretta del Grande Fratello. L’81enne in quella occasione cadde dalle scale e fu a rischio la sua presenza in studio come opinionista. Chissà se anche questa volta riuscirà a rispettare i suoi impegni nonostante il dolore e la caviglia fasciata.