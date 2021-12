Biella, No vax col braccio di silicone per evitare il vaccino: denunciato

L’uomo si è presentato in un centro ad accesso diretto per fingere di sottoporsi al vaccino grazie ad un’applicazione in silicone posizionata sopra il suo vero braccio, ma il suo tentativo è stato smascherato da una sanitaria e segnalato alle autorità competenti.