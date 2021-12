Super Green pass: cosa cambia nelle zone gialle, rosse e arancioni

Non ci sarà bisogno di scaricare un nuovo certificato: quello per vaccinati e guariti sarà valido in automatico come Super Green pass per 9 mesi dall’ultima somministrazione.

Come stabilito dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre, a partire dal 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green pass. Sarà rilasciato solo a vaccinati e guariti e servirà ad accedere a tutte le attività “ricreative”.

LEGGI ANCHE: Scuola, in campo i militari per rafforzare il tracciamento: cosa prevede il piano di Figliuolo

Non ci sarà bisogno di scaricare un nuovo certificato: quello per vaccinati e guariti sarà valido in automatico come Super Green pass per 9 mesi dall’ultima somministrazione.

Il passaporto vaccinale base si potrà ottenere con un tampone negativo valido 72 ore se molecolare o 48 se antigienico. È in corso l’aggiornamento dell’App C-19 che consentirà di capire chi presenta il pass col tampone e chi e vaccinato o guarito.

Le nuove regole del sistema “a zone”

Il decreto varato dal Governo cambia anche il sistema di fasce a colori delle Regioni.

In zona bianca le attività sono tutte aperte, non esistono limitazioni negli spostamenti e c’è obbligo di indossare la mascherina nel luoghi al chiuso. Il Green pass base servirà per prendere I mezzi pubblici, andare in palestra o piscina, entrare negli spogliatoi, andare in albergo, prendere i treni alta velocità, regionali, autobus, pullman, tram, metro, aereo, andare nei ristoranti all’aperto, andare negli impianti da sci. Il Super Green pass invece, servita per andare al ristorante al chiuso, al cinema e a teatro, allo stadio, a feste e cerimonie pubbliche e in discoteca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Covid, vaccino ai bambini: Aifa verso il via libera all’immunizzazione

In zona gialla si potrà andare nei ristoranti al chiuso in un gruppo di massimo quattro persone e c’è l’obbligo delle mascherine all’aperto. Con il Super Green pass sarà possibile andare al ristorante al chiuso senza limiti di persone al tavolo e andare in discoteca.

In zona arancione non si può uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza (il divieto non vale per chi ha il Super Green pass). Le attività restano aperte ma quelle per cui era prevista la chiusura saranno accessibili solo a vaccinati e guariti. Con pass base non si potrà andare al ristorante e bisognerà limitarsi a prendere solo il cibo da asporto. Col Super Green pass invece, c si potrà muovere liberamente, anche fuori dalla propria Regione, andare al bar e al ristorante, in palestra e nelle piscine al chiuso, al cinema e a teatro, andare negli impianti da sci, entrare in fiere e convegni, nei parchi divertimento e alle terme.

LEGGI ANCHE: Tragedia del Mottarone, Eitan tornerà in Italia con la zia paterna il 3 dicembre

Nelle zone rosse non si potrà uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro o necessità. Bar e ristoranti sono chiusi e saranno attivi solo l’asporto e la consegna a domicilio. I negozi sono chiusi, tranne che quelli di prima necessita. I divieti valgono anche per chi ha il Super Green pass.