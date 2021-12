GF Vip, l’annuncio sconvolge gli italiani: “Molestato sessualmente da un politico”

Una confessione molto delicata all’interno dello studio di Storie Italiane da parte di un ex concorrente del GF Vip

L’ex concorrente del GF Vip ed opinionista di Storie Italiane, Enrico Silvestrin, si è lasciato ad una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta lungo la puntata dedicata agli abusi sessuali.

Ad Eleonora Daniele, infatti, Silvestrin ha confessato di essere stato vittima di abusi da parte di un regista cinematografico quando era ancora minorenne: “Non posso fare il suo nome, posso dire che oggi quell’uomo riveste un ruolo politico molto importante, ma all’epoca era regista”.

GF Vip, Enrico Silvestrin svela i dettagli dell’abuso subito

L’allora 17enne Enrico Silvestrin ha sofferto molto per quanto accaduto: “Non riuscivo a mangiare, vomitavo, non dormivo. Però devo dire che la reazione fisica nel tempo la dimentichi ma psicologicamente pensi di essere stato colpevole di qualcosa e questo senso di colpa ce l’ho avuto a lungo. Io ero andato a fare un tour all’estero per la mia carriera, sono arrivato a pensare che avrei dovuto evitare di andarci”.

Poi, nello specifico, ha raccontato ad Eleonora Daniele ed ai telespettatori quanto accaduto: “Non riuscii a fare nulla, rimasi paralizzato e gli chiesi il perché. Ovviamente non mi rispose e ha usato questa mia debolezza contro di me facendoli sentire inadeguato, in colpa per quello che era accaduto e nei giorni successivi non ha fatto altro che prendermi in giro su quello che era, anzi non era accaduto”.