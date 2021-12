Bomba d’acqua su Roma: allagamenti e metro bloccata

Pomeriggio di passione per chi viaggia sulle strade di Roma. La Capitale è stata colpita da una bomba d'acqua che, in pochi minuti, ha provocato allagamenti in tutta la città. Nel quartiere San Lorenzo, da cui provengono queste immagini, la strade sono diventate fiumi in piena. Caduti alcuni alberi mentre, intorno alle ore 15, la Metro B è rimasta ferma per circa tre quarti d'ora.