Netflix, italiani pazzi di gioia: l’attesissima novità è finalmente disponibile

Esplodono di gioia gli italiani abbonati a Netflix. Infatti per loro l’attesissima novità è finalmente disponibile: andiamo a vedere tutti i dettagli.

Una grande novità è in arrivo su Netflix. Infatti la piattaforma di streaming video è pronta a pubblicare le puntate di ‘Squid Game‘ in italiano. Il drama coreano ha subito colpito i telespettatori della penisola, che si sono appassionati ai giochi da bambini in versione estrema. La serie tv è nata da un’idea di del regista Hwang Dong-hyuk e vede protagonisti un gruppo di 456 persone indebitate che si sfidano in dei giochi nella speranza di vincere un enorme premio in denaro.

Inoltre Squid Game è in disponibile in Italia dallo scorso 17 settembre. Solamente da oggi sarà disponibile in Italiano per tutti gli abbonati che non hanno la pazienza di vederlo in lingua originale e sottotitolato. Questa è la grande novità per tutti gli utenti, che finalmente potranno godersi la serie senza dover guardare i sottotitoli.

Netflix, Squid Game finalmente è disponibile in Italiano: novità attesa dall’utenza

Squid Game ha conquistato il mondo intero alla fine dell’estate. La serie prende il nome da un gioco popolare in Corea del Sud che utilizza una tavola a forma di calamaro. All’interno della serie, come anticipato, i 456 concorrenti si sfidano per gareggiare gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won. Il successo è stato immediato.

Infatti in un mese la serie è riuscita a raggiungere ben 142 milioni di account superando gli 82 milioni di Bridgerton. In Italia invece la serie ha dominato la Top 10 per ben 60 giorni. Inoltre il regista Hwang Dong-hyuk ha confermato la seconda stagione, visto che la storia ha lasciato dietro di sé tantissimi punti interrogativi che già facevano presagire a delle nuove puntate. Vedremo quindi la nuova stagione arriverà sulla piattaforma di streaming video più famosa al mondo.