Charlene di Monaco, il suo rapporto con Alberto: indiscrezione pazzesca

Charlene di Monaco è tornata dal Sudafrica ma non da suo marito Alberto: come stanno le cose tra i due? Incredibile indiscrezione

Charlene di Monaco è rientrata dal Sudafrica ma le cose non sono andate come tutti speravano. L’ex nuotatrice, dopo il lungo esilio, non è tornata a casa da suo marito Alberto facendo ulteriormente infittire il mistero sulla loro relazione: stanno ancora insieme? Ma soprattutto, come sta realmente la principessa?

Quanto al suo rapporto con il principe Alberto, al di là di tutte le smentite, pare che i due siano ai ferri corti. Difatti, dopo i sei lunghi mesi trascorsi nel suo Paese natale, Charlene era andata ad abitare per conto suo. Ma cosa avrebbe fatto esplodere il vaso di Pandora?

Charlene di Monaco, aria di crisi con il principe Alberto: lungo pianto durante un pranzo

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal Daily Beast, a sua volta raggiuto da una fonte vicina ai reali, pare che la principessa Charlene da tempo non stia attraversando un periodo facile. Addirittura si narra di un pranzo dove la Wittstock avrebbe pianto a lungo davanti ad un impassibile Alberto.

La fonte che ha raggiunto il Daily Beast ha dichiarato che si è trattato di “un momento estremamente imbarazzante” confermando di aver assistito a tutta la scena: “Non ho capito perché non si sia alzata da tavola. Ho concluso che voleva mostrare la sua tristezza“. Insomma, pare proprio che Charlene e Alberto siano giunti al capolinea e lo confermerebbero le lunghe assenze della Wittstock dal Principato.