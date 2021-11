Un ex naufraga è in ospedale per un tumore benigno. L’aggiornamento sulle sue condizioni.

L’amatissimo ex protagonista dell’Isola dei Famosi, Alessia Mancini, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha informato i suoi tantissimi followers del motivo per il quale è stata costretta a ricorrere a un intervento in ospedale. Oggi, per la gioia di tutti, la showgirl è già a casa, dopo essere stata ricoverata per due giorni.

Per informare e al contempo tranquillizzare tutti, Alessia ha fatto una diretta su Instagram per rispondere alle domande dei fan che si sono mostrati molto preoccupati per lei. Per questo la showgirl ha deciso di ringraziarli per la vicinanza.

Isola dei Famosi, ex concorrente in ospedale per un tumore: le sue condizioni

Dopo i ringraziamenti Alessia Mancini ha rivelato il motivo dell’intervento al quale si è sottoposta e che l’ha tenuta in ospedale per due giorni. “Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male. Era in una posizione scomoda”.

Alessia sta già meglio ed è contenta di essere tornata a casa. Il motivo dell’operazione di Alessia Mancini avrà preoccupato qualche suo fan ma si trattava comunque di tumore benigno.