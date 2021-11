GF Vip 6, Tina ed un concorrente si sono frequentati: clamorosa ammissione!

Una rivelazione clamorosa all’interno del GF Vip 6 svela di una frequentazione tra un concorrente e l’opinionista Tina Cipollari

Dopo Patrizia De Blanck, Giucas Casella fa un altro nome: Tina Cipollari. Quando il concorrente del GF Vip 6 ha fatto il nome dell’opinionista di Uomini e Donne, il web è letteralmente esploso e l’hashtag ha fatto un salto nelle trending topics. In molti, adesso, attendono l’entrata in scena della Cipollari -esattamente come ha fatto la Contessa- per chiarire questo flirt.

GF Vip 6, Giucas Casella punzecchiato sul suo flirt con Tina Cipollari

Il confronto tra Patrizia De Blanck e Giucas Casella è finito con un sonoro: “Sicuramente non ero gelosa della Cipollari” da parte della Contessa. Non è impensabile, dunque, che l’opinionista di Uomini e Donne possa fare il suo ingresso nella casa del GF Vip 6 come ospite per chiarire una volta e per tutte quello che c’è realmente stato.

Di certo Tina Cipollari è acclamatissima sui social, tutti vorrebbero che potesse entrare nella Casa del Grande Fratello VIP per dire la verità su come sono andate le cose. Intanto, però, qualche utente non dimentica una diatriba passata tra l’opinionista e la Contessa: