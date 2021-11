Ex protagonista dell’Isola dei Famosi diventa mamma di due gemelli. Il dolce annuncio sui social.

Gracia De Torres, ex protagonista dell’Isola dei Famosi è diventata mamma di due gemelli: nello specifico di un maschietto e una femminuccia. L’ex naufraga, sposata con il cestista Daniele Sandri, ha dato l’annuncio su Instagram rendendo felici tutti i suoi followers.

La modella su Instagram ha pubblicato una foto in cui stringe la mano del marito, e a corredo ha scritto: “Mai avrei sognato niente di così perfetto”. Attraverso delle storie ha poi spiegato: “Pensavo sarebbe stato più facile. Ma niente lo è”.

Isola dei Famosi, ex protagonista diventa mamma: il dolce annuncio

Gracia su Instagram si è aperta ai suoi followers ed ha spiegato che non è stato affatto facile diventare genitore. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute che hanno resto più lungo e complicato il suo percorso nel diventare mamma.

Il peggio ormai è alle spalle e la nascita dei due gemelli ha archiviato il passato poco felice. In un’intervista a Chi parlò delle difficoltà affrontate e superate per diventare mamma: “Purtroppo dopo l’Isola dei Famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato. Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose”.