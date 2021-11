Domenica In, Pierpaolo Pretelli ‘cancellato’: arriva la spiegazione. Il gioco con l’ex gieffino è sparito, Mara Venier lo giustifica

Dal GF Vip 6 a Carlo Conti il passo era stato breve, ma non è stato nemmeno l’ultimo per Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino che fa coppia fissa da mesi con Giulia Salemi è piaciuto tantissimo nella sua versione come cantante anche se non ha vinto il talent di Rai 1 e per questo è arrivata la chiamata di Mara Venier a Domenica In.

Pierpaolo ormai fa parte del cast fisso di zia Mara, come conduttore di un gioco telefonico con il pubblico da casa. Grande sorpresa però oggi nello scoprire che il gioco è stato cancellato all’improvviso e senza avvisare nessuno. In realtà ci ha provato la Venier con una battuta: “Un gioco talmente bello che ce l’hanno portato via. Lo volevano negli Stati Uniti, in Canada, in Francia, e glie lo abbiamo dato”.

In realtà sembra sia sparito per motivi legati ai suoi diritti ed è stato sostituito da un classicone di Rai 1. Una rivisitazione in chiave moderne del ‘Musichiere’, con Elisa Isoardi insieme ad Alvise Rigo da una parte, Federico ‘Fashion Style’ Lauri e Alba Parietti dall’altra. Ma Pretelli ci sarà ancora, ci sarà sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo perde la pazienza: “Che schifo” – VIDEO

Domenica In, Pierpaolo Pretelli ‘cancellato’: in sua difesa si schiera un insospettabile

Il nuovo ruolo dell’ex ‘Velino’ è stato anche difeso da un insospettabile. Il settimanale ‘Nuovo Tv’ ha pubblicato infatti la lettera di un telespettatore che lo criticava mettendo in dubbio le sue doti. Secondo lui crea soltanto confusione, anche con interpretazioni modeste come cantante.

In sua difesa si è schierato però Alessandro Cecchi Paone: “A molti telespettatori piace, bisognerebbe dargli tempo per rendersi simpatico”. E sulla prima parte ha ragione, perché Pierpaolo che era entrato in punta di piedi al GF Vip 6 ne è uscito come vincitore morale. in più la sua storia con la Salemi piace moltissimo al pubblico e per questo oggi la tv lo cerca.