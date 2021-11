Anticipazioni Una Vita, grande paura: ad Acacias si aggira un uomo misterioso

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di una figura misteriosa che si aggira per la città: cosa succede

Da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre andranno in onda un’altra carrellata di episodi di Una Vita – Acacias 38 in cui ci sarà una nuova importante evoluzione della trama. Le anticipazioni svelano che Liberto vorrebbe liberare Felipe da Genoveva svelandogli la verità, ma Ramon lo becca in tempo per evitare il peggio. Tuttavia, la Salmeron non sarà serena perché vedrà Laura consegnare una busta a Felipe e subito dopo annunciare la sua dipartita da Acacias: torna in Germania da sua sorella.

A questo punto, Genoveva teme che Mendez possa aver rivelato la verità sul loro matrimonio a Felipe, ma quest’ultimo la rassicura dicendo di non voler saper niente del suo passato. Tutto precipita quando, ad un certo punto, la Salmeron scorge un uomo misterioso, col volto coperto, uscire dal palazzo.

Anticipazioni Una Vita, torna il sereno tra Maite e Felicia

Nonostante la ristoratrice ha fatto di tutto per allontanare sua figlia da Maite, adesso è stata proprio lei a richiedere il ritorno della pittrice parigina per far star bene Camino. Quando la coppia si ricongiunge, Camino ha necessità di parlare con sua madre Felicia e tra le due torna il sereno: la donna non metterà più parola nella loro relazione.

Nel frattempo, Susana si lascia andare a commenti negativi su Bellita, le sue canzoni ed il suo stile e la getta nello sconforto. A supportare la cantante, tuttavia, ci pensano José Miguel, Alodia, Casilda e Jacinto, che la convincono a tornare ad esibirsi in pubblico.