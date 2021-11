Uomini e Donne, Ida Platano in love: “Bello come il sole”

Ida Platano è completamente fuori per un ragazzo ‘Bello come il sole’, ma questa volta non fa parte della sua avventura ad Uomini e Donne

L’unica certezza nella vita di Ida Platano è che non trova mai la serenità ad Uomini e Donne e, quindi, ha iniziato a cercarla fuori. In particolare, nelle sue Instagram stories ha presentato ai suoi follower un uomo ‘Bello come il sole’ che le permette di parlarne con gli ‘occhi a cuoricino’.

Nelle scorse ore, infatti, la dama ha ringraziato un tale Filippo che le avrebbe fatto iniziare la giornata meglio del previsto: “Filippo ha portato le pastine e poi mi è venuto a trovare, sempre più bello, bello come il sole! Che peccato che non è più qui con me, con noi… ma guardate che bel ragazzo!”.

Uomini e Donne, Ida Platano vede il sole dopo Diego Tavani

Ida Platano ha ricevuto un’ennesima batosta ad Uomini e Donne, questa volta da Diego Tavani. Quello che sembrava essere ormai la sua scelta per uscire definitivamente dal dating show, l’ha ampiamente delusa a seguito di una discussione a tal punto da farle abbandonare il programma da sola.

I due hanno avuto uno scambio di battute molto accese che hanno portato la Platano in lacrime ad affermare: “Non mi va di stare ancora qua, non mi fiderei più nessuno. Non è possibile. Mi hai detto cose importanti. Hai criticato me e mi hai fatta passare per una bugiarda”.