Regina Elisabetta, accadrà dopo la morte: l’incredibile indiscrezione. A riportarlo sono stati i media francesi dopo una recente intervista

Un aggettivo perfetto per la Regina Elisabetta è senza dubbio affidabile. La sua volontà ferrea di tenere in mano lo scettro della casa reale britannica l’ha fatta andare oltre problemi fisici e delusioni affettive. La perdita del Principe Filippo è stata una mazzata difficile da mandar giù, specie alla sua età. Tuttavia, Sua Maestà è sempre in prima linea a Buckingham Palace e non ha nessuna intenzione di abdicare o lasciare strada ai successori prima del dovuto. Di questo ha parlato recentemente lo storico francese Jean Des Cars, giornalista e scrittore esperto di dinastie reali. In un’intervista al quotidiano ‘Le Parisien’ spiega: “La parola abdicazione è tabù a Buckingham Palace da quel lontano 10 dicembre 1936 che ha stravolto la vita dell’allora principessa”. Dopo la decisione dello zio di Elisabetta, ovvero Edoardo VIII, che rinunciò al trono in favore del padre dell’attuale monarca, Giorgio VI, è toccato a lei prendere in mano la situazione.

Regina Elisabetta, accadrà dopo la morte: Sua Maestà non abdicherà mai!

“Quell’atto fu un vero e proprio terremoto nella famiglia Windsor, che ha modificato gli assetti dinastici“, aggiunge Des Cars. Per lo storico non c’è nessuna possibilità che la parola abdicare possa balzare nella mente di Elisabetta II. D’altronde lo si era capito già dal discorso tenuto in un viaggio in Sud Africa a soli 21 anni, quando disse: “Dichiaro solennemente che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata interamente al vostro servizio”. Un prospetto di quello che poi è realmente accaduto.

Il 2022 sarà un anno molto importante per la prima cittadina britannica, con il traguardo del Giubileo di Platino (70 anni di regno) che la posizionerà ancor di più nella storia (la prima a riuscirci dal 1707, data di fondazione del Regno di Gran Bretagna).