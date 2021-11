C’è posta per te, dopo la BBC della Juventus torna un campione in studio

Mediaset ha reso noto alcuni degli ospiti della puntata di C’è posta per te dell’8 gennaio 2022: ci sarà in studio anche un campione della Juventus, un noto presentatore ed un attore turco.

Nel 2019 la BBC Juventina, ovvero Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, furono ospiti della trasmissione C’è posta per te. I tre giocatori si resero disponibili a fare una sorpresa a Mino. L’uomo di Nardò, era rimasto vedovo da poco di Stefania, oltre ad aver perso il suo quarto figlio durante il parto.

La mamma di Stefania, Annamaria, decise di chiamare la trasmissione per dire a Mino che era il suo idolo, e fargli incontrare i suoi eroi. La presenza in studio dei tre calciatori bianconeri è stata apprezzatissima. Per questo motivo, i tifosi hanno subito espresso interesse a veder tornare in studio un campione.

Juventus, chi è il campione in studio a C’è posta per te

Sabato 8 gennaio 2022 sarà ospite di C’è posta per te, in onda su Canale 5 in prima serata, un campione della Juventus. Si tratta di Leonardo Bonucci, che appunto era già stato ospite ormai due anni fa nello studio Mediaset. La prima puntata del nuovo anno sarà molto ricca di ospiti e di sorprese: Bonucci, infatti, non sarà l’unico vip in studio.

Secondo quanto rivela Tuttosport, nel corso della serata ci saranno due grandi ritorni: Can Yaman e Paolo Bonolis. Per tutti gli ospiti, non si sa ancora di quale storia saranno protagonisti, come del resto non è noto se faranno il loro ingresso tutti e tre insieme o con persone diverse in momenti diversi.