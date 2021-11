GF Vip 6, salta l’attesissimo ingresso: “Questo programma è il nulla assoluto”

Delusione per i telespettatori del GF Vip 6, con il mancato ingresso di uno dei concorrenti più attesi: arrivano dure critiche per la trasmissione.

Nella giornata di ieri i seguaci del GF Vip 6 hanno visto l’ingresso nella casa di Maria Monsé e Patrizia Pellegrino. Inoltre nei prossimi giorni ci sarà l’entrata in scena anche Nathalie Caldonazzo e Vera Gemma. Ci sarà però un grande assente in questa edizione. Infatti Alfonso Signorini aveva promesso la presenza del Divino Otelma, ma il sensitivo ha deciso di declinare l’offerta.

Inoltre in molti avevano scommesso sulla presenza di Otelma vista la sua grande amicizia con Francesca Cipriani. Il Divino però ha spiegato durante un’intervista a Nuovo Tv che la notizia era un’autentica baggianata. Infatti tra le righe del settimanale si legge: “Lo show è il nulla assoluto e i concorrenti rappresentano un modo di cervelli vuoti“. Andiamo quindi a vedere le dure critiche del sensitivo nei confronti della trasmissione.

GF Vip 6, il Divino Otelma non ci sarà: dure critiche alla trasmissione

Tra qualche settimana il Divino Otelma prenderà la sua settimana laurea. Nelle ultime ore il sensitivo ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui afferma: “Ci troveremmo bene con Carmen Russo perché è una persona intelligente“. Il Divino ha poi dato una notizia per quanto riguarda Giucas Casella affermando: “fa solo spettacolo mentre noi siamo di una categoria più elevata“. Nonostante le critiche ai concorrenti, però, il Divino non farà il suo ingresso nella casa.

In una passata edizione de L’Isola dei Famosi Francesca Cipriani è stata protagonista di un incidente con il Divino Otelma. Infatti la showgirl spinse il sensitivo causandogli una ferita e costringendolo al ritiro prematuro. Inoltre in seguito all’incidente ci furono degli strascichi giudiziari. Otelma però ha voluto spegnere sul nascere ogni polemica affermando: “Non c’è astio. Si tratta di una vicenda legale di tipo civilistico“. Adesso quindi i fan del GF Vip aspettano da Alfonso Signorini l’annuncio di un nuovo protagonisti per la trasmissione.