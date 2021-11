GF Vip 6, amatissima concorrente abbandona il programma: “Ho un lavoro a Natale”

Una concorrente del GF Vip 6 abbandona la casa più spiata dagli italiani. Infatti la gieffina è impegnata a Natale a causa di un lavoro.

Alfonso Signorini è pronto a dire addio ad una delle concorrenti della casa del GF Vip 6. Infatti il colpo di scena accadrà il prossimo 13 dicembre, tre mesi prima del termine del reality previsto per il 14 marzo. Con molte probabilità sarà Katia Ricciarelli a lasciare il programma. Sophie Codegoni mentre parlava con Miriana Trevisan ha svelato che la soprano e altri vipponi lasceranno la trasmissione nel mese di dicembre.

I concorrenti in questione, infatti, non avrebbero accettato l’estensione contrattuale di altri tre mesi. Infatti Sophie ha confessato a Miriana: “Le nomination sono uguali per tutti. Nessuno deve sentirsi innominabile, soprattutto chi vuole uscire prima. Il gioco comprende le nomination, nelle nomination sono compresi tutti i quanti nessuno escluso“. La Codegoni ha poi aggiunto: “Mi dicono ‘Io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango’. Allora perché devo nominare una persona che ci tiene, se voi tanto tra poco ve ne volete andare“.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli abbandonerà il reality: la rivelazione di Sophie

A rivelare l’uscita di scena di Katia Ricciarelli ci ha pensato Sophie Codegoni. Infatti l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato che ci saranno diversi concorrenti pronti a dire addio. Infatti la Codegoni ha affermato: “Ci sarà un prolungamento e nessuno di loro, nessuno, ma nessuno davvero vuole farlo ed allora io darò le mie nomination anche a queste persone che vogliono andare via“. La confessione è arrivata durante un colloquio con Miriana Trevisan.

Infatti Sophie ha poi aggiunto: “Se permetti io darò il voto a chi esce prima. Quindi per me hanno la priorità le persone che vogliono rimane. A chi vuole uscire dico ‘cosa cambia se andate via una settimana prima o una settimana dopo?’. Tutta questa rabbia se tra 13 giorni ve ne volete andare?“. Mentre invece a rivelare l’impegno di Katia a Natale ci ha pensato la Trevisan, che ha affermato: “Katia Ricciarelli tutti i giorni mi dice che a Natale deve fare delle cose, me l’ha detto, sì. Ha specificato che uscirà a dicembre“. La stessa Ricciarelli parlando con Davide Silvestri ha confermato che il contratto scade il prossimo 13 dicembre.