Alessia Marcuzzi ricorda il dolorosissimo lutto: “Pensavo di non farcela” – FOTO

Alessia Marcuzzi è tornata su Instagram dove ha aperto il suo cuore ai 5,2milioni di follower. Ricorda il dolorosissimo lutto: “Pensavo di non farcela”

Alessia Marcuzzi nelle scorse ore è tornata su Instagram dove ha lanciato il box delle domande. I fans si sono sbizzarriti chiedendole di tutto e di più ma una domanda in particolare ha fatto sì che la bionda conduttrice spiazzasse tutti con la sua risposta.

“Qual è stata la situazione più difficile che hai dovuto affrontare nella tua carriera?”, le ha chiesto una fan ed ecco che Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti di stucco. L’ex conduttrice Mediaset ha ricordato un lutto che ha sconvolto il mondo della tv e non solo: la morte dell’inviata de Le Iene, Nadia Toffa.

Alessia Marcuzzi ricorda Nadia Toffa su Instagram: le parole dell’ex conduttrice Mediaset hanno commosso i 5,2milioni di follower

Se c’è una situazione che ha particolarmente segnato Alessia Marcuzzi nel corso della sua carriera televisiva, questa è di certo la scomparsa di Nadia Toffa. La conduttrice ha rivelato su Instagram che non è stato per nulla facile riuscire a superare la morte dell’ex collega de Le Iene.

La Marcuzzi ha dunque affermato che il momento più difficile è stato quello del discorso dopo la scomparsa: “Sicuramente il discorso per la scomparsa di Nadia. E’ stato difficilissimo a livello emotivo e pensavo di non riuscire a farcela… non volevo urtare la sensibilità della sua famiglia”, ha scritto la bionda conduttrice su uno sfondo di margherite.

Alessia Marcuzzi ha deciso così di mettersi a nudo rispondendo sinceramente a tutte le domande dei suoi 5,2milioni di followers su Instagram. Quanto al suo futuro lavorativo, dopo l’addio a Mediaset, quali sono i progetti? Proprio nelle scorse ore l’ultimo numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha lanciato un’indiscrezione bomba: pare che Amadeus abbia puntato gli occhi su di lei per il Festival di Sanremo 2022.