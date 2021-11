Restrizioni anti-covid, scontri a Bruxelles: assalti alla polizia e incendi in strada

Violenti scontri tra manifestanti e polizia a Bruxelles. Nella città belga, dove ha sede la Commissione Europea, circa 35mila persone sono scese in strada per protestare contro le restrizioni che i governi europei stanno mettendo in campo per contrastare l'ultima ondata covid. La manifestazione, inizialmente pacifica, è degenerata quando un gruppo di partecipanti ha cominciato a lanciare pietre contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni e idranti. Nella notte, la manifestazione si è trasformata in una vera e propria guerriglia, con incendi e barricate in strada e assalti alle auto della polizia.