GF Vip 6, il pubblico ha deciso la sorte di Gianmaria: da non credere

Gianmaria Antinolfi ha affidato le sue sorti del GF Vip 6 nelle mani dei telespettatori: quale sarà stato il risultato?

Questa sera, lunedì 22 novembre, ci sarà in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Dalla nomination della ventesima puntata, quella di venerdì, in cui non è uscito nessuno dalla Casa, sono emersi tre nuovi nomi: Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Ancora una volta -esattamente come venerdì- Gianmaria Antinolfi è il preferito dal pubblico. Con 1.460 partecipanti al sondaggio, alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’, l’imprenditore partenopeo è stato votato dal 46,92% del pubblico, Soleil Sorge del 39,52% e Carmen Russo soltanto dal 13,56%.

GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi dal più screditato al più amato: cos’è successo

Quando Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del GF Vip 6 si è subito temuto il confronto con la sua ex, Soleil Sorge. Effettivamente, c’è stata qualche scintilla tra i due e l’imprenditore partenopeo è stato prontamente attaccato dal fandom dell’ex tronista di Uomini e Donne. Nei primissimi giorni del reality show, Antinolfi non è sempre stato apprezzato, tutt’altro. Tuttavia, col passare del tempo le cose sono cambiate e l’imprenditore è stato, man mano, sempre più accettato dal pubblico da casa.

Anche su Twitter -maggior social di diffusione delle preferenze sui concorrenti- Gianmaria ha un ricco pubblico di sostenitori che invitano tutti a votare per la sua permanenza in casa. È evidente che l’ex di Belen Rodriguez abbia fatto breccia nel cuore dei telespettatori.