Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa per gennaio: Allegri accontentato. Si sta palesando l’opportunità di attivare ad un top player

La vittoria contro la Lazio ha ridato ossigeno alla Juventus, tornata a sperare in una incredibile rimonta in classifica, visto gli incastri degli altri big match. La squadra di Allegri ha approfittato delle sconfitte di Milan e Napoli per tornare a -11 dalla vetta. Una distanza ancora consistente e che ricorda la famosa stagione 2016, quando il livornese recuperò 9 punti alla capolista. Questa vota la rosa ha una consistenza diversa e il livello non sembra essere quello dell’epoca, ma a Torino c’è la volontà di provare l’impresa. Per far questo, oltre alla quadratura tattica che sembra essere stata trovata con il 4-4-2, c’è bisogno di un aiuto dal mercato. Cherubini e Nedved stanno sondando le opportunità a livello europeo e potrebbero aver scovato una clamorosa occasione.

LEGGI ANCHE >>> Diego Armando Maradona, dedica speciale per El Pibe de Oro: brividi!

LEGGI ANCHE >>> GP Qatar: Lewis Hamilton vince e si avvicina, Alonso sul podio

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa per gennaio: ipotesi Sterling dal Manchester City

Secondo quanto riferito dal Mirror, Raheem Sterling potrebbe lasciare il Manchester City. Sarebbe stato lo stesso attaccante inglese a chiedere il trasferimento, visto lo scarso impiego da parte di Guardiola. Dopo essere stato uno dei punti di forza del tecnico spagnolo, ultimamente è scivolato nel dimenticatoio, complice uno stato di forma non impeccabile dopo gli Europei. L’operazione intavolata dalla Juve sarebbe sulla base del prestito e potrebbe avvenire già in vista di gennaio. L’esterno britannico sarebbe un perfetto rinforzo per l’attacco e potrebbe consentire ad Allegri di tornare al 4-3-3. Resta poi sempre l’idea di portare a casa un centrocampista e in questo senso il favorito resta Zakaria. Vista la scadenza del contratto con il Monchengladbach nel giugno 2022, potrebbero bastare “appena” 10 milioni. Un mercato low cost ma che sarebbe l’ideale per inserire due pedine importanti nella rosa di Allegri.