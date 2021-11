GF Vip, ex protagonista rivela il dramma: “Operata d’urgenza”

Un amatissima ex protagonista del GF Vip ha rivelato io dramma che l’ha colpita poco tempo fa.

Valeria Marini ex concorrente del GF Vip, dopo l’esperienza spagnola a Supervivientes è tornata in Italia. La showgirl, prima fra tutte, ha deciso di visitare la sua amica Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori si è presentata in studio con un occhio bendato.

Lo stupore è stato generale in quanto nessuno sapeva nulla del suo incidente. “È stato un periodo tosto – ha esordito la showgirl -. Ho dovuto fare un intervento d’urgenza (28 ottobre ndr) perché avevo un foro maculare anche grave ho rischiato di perdere l’occhio sinistro, ho avuto molta paura. Era un intervento molto delicato, ma è andata bene, dopo due ore e mezza di intervento”.

GF Vip, Valeria Marini rivela il dramma: “Operata d’urgenza”

La Marini ha evidenziato che il problema le si era già presentato nel corso della sua esperienza spagnola nel programma Supervivientes. “Mi avevano detto che avevo qualcosa. Ma io avevo preso la questione sottogamba”.

Arrivata in Italia, dopo aver effettuato altre visite, è stato confermato quanto le avevano detto i medici spagnoli: “Il mio oculista mi ha riscontrato questo problema, dicendomi che mi dovevo operare, anche allora non ero proprio sicura, giorno dopo giorno vedevo sempre peggio, mi sono operata e ora sto meglio. Adesso sto meglio con l’occhio coperto, ho dovuto mettere una lente, prima vedevo abbastanza bene. Uno riflette e dice “meglio risolverli il problemi”, quando passi dei momenti di difficoltà poi dopo rinasci.