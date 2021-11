Fabrizio Corona si è lasciato andare ad uno sfogo con i suoi fan. Ecco come si è conclusa la sua serata e perchè, ad un certo punto, ha preferito andare a dormire.

La relazione di Fabrizio Corona con Sophie Codegoni aveva fatto discutere per la differenza di età fra i due: ben 26 anni. Dopo l’ingresso dell’ex tronista di Uomini e Donne nella casa del GF Vip 6, sembrerebbe che la relazione fra i due si sia del tutto interrotta. Fabrizio avrebbe dunque approfondito la frequentazione con Sara Barbieri.

Anche la nuova fiamma ha 21 anni, e l’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene che già si frequentava con Fabrizio Corona da diverse settimane, anche durante la relazione con Sophie Codegoni. I due sembrerebbero convivere nell’appartamento di lui a Milano, e per il momento si mostrerebbero molto affiatati.

Fabrizio Corona, che cosa è successo: lo sfogo

La serata del 20 novembre sembrerebbe essere stata molto tranquilla per Fabrizio Corona. Forse ha un po’ di influenza: dopo aver passato la notte precedente in un locale notturno, sembrerebbe aver deciso di passare una serata un pochino più tranquilla in casa insieme alla modella Sara Barbieri.

Qui è nato lo sfogo dell’ex paparazzo dei vip. Con la sua particolare ironia, ha preso il cellulare ed ha raccontato ai suoi fan: “Mi sono messo a letto e ho abbracciato la mia fidanzata. In quel momento ho notato che era piena di brufoli e mi sono reso conto che ha 21 anni. Per la disperazione mi sono messo a dormire“.

Ecco il video condiviso da Fabrizio Corona: