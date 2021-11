Anticipazioni Love is in the Air, Eda scopre la malattia di Serkan: reazione sconvolgente

La prima stagione di Love is in the Air giunge al termine. Nessun lieto fine per Eda e Serkan: tutte le anticipazioni

Nuova settimana ricca di colpi di scena per gli appassionati di Love is in the Air. I protagonisti della serie turca continuano a conquistare il pubblico di Canale Cinque con le proprie vicende. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulle ultime puntate di questa prima stagione, in onda dal 22 al 27 novembre 2021.

Al centro della scena ancora Eda e Serkan. Dopo una magnifica serrata trascorsa in camper, i due innamorati si diranno addio. A voler mettere un punto definito alla loro relazione sarà la Yildiz. La ragazza scoprirà tutta la verità sulla malattia del giovane architetto attraverso la cartella clinica lasciata incustodita da Serkan. La prima stagione si chiuderà proprio con l’addio dei due protagonisti ma, stando alle anticipazioni turche, ci sarà un seguito.

Love is in the Air: ci sarà la seconda stagione. Tutte le anticipazioni

La prima stagione di Love is in the Air giunge al termine. Nelle ultime puntate, in onda dal 22 al 27 novembre 2021, gli appassionati della serie turca vedranno l’addio tra Eda e Serkan. Tutto questo dopo che la ragazza avrà scoperto la malattia del giovane architetto: il tumore al cervello.

Ma stando alle anticipazioni turche, ci sarà una seconda stagione. Attraverso dei flashback Eda attraverserà gli ultimi 5 anni dopo l’addio con Serkan. Nel frattempo avrà una bambina che crescerà con le sue forze e senza l’aiuto di nessuno. Sarà proprio questa maternità ad aprire la seconda stagione della seguitissima soap turca.