Sanremo 2022, cambia tutto per Amadeus: arriva il comunicato ufficiale

Grandissima novità in arrivo per Sanremo 2022. Amadeus cambia tutto e lo annuncia attraverso un comunicato ufficiale: tutti i dettagli.

Manca sempre meno a Sanremo 2022, il festival della Canzone Italiana. Prima della gara tra senior però ci sarà la sfida tra i giovani cantautori, che partirà tra poche settimane. Sono tantissime le novità riguardanti il regolamento della sfida ‘young‘, con le due canzoni più meritevoli che finiranno in gara tra i big. Il Festival dell’Ariston partirà ufficialmente i primi giorni di Febbraio, con il Teatro sanremese che si prepara a riaccogliere il pubblico.

Non finiscono però le novità, infatti nelle ultime ore la Rai ha confermato un’indiscrezione lanciata dal portale AllmusicItalia. Infatti c’è stata una importante modifica legata alle modalità di votazione. Per la sfida tra giovani cantanti è stato eliminato il sistema di televoto, con Amadeus e la commissione musicale che avranno più potere. Andiamo quindi a vedere il comunicato ufficiale rilasciato dal servizio pubblico.

Sanremo 2022, eliminato il televoto: la nota ufficiale

Attraverso una nota ufficiale, la Rai ha confermato un nuovo cambiamento per quanto riguarda Sanremo Giovani 2022. Infatti con un comunicato il servizio pubblico afferma: “La Commissione Musicale ha il compito di determinare durante la Serata Finale, attraverso le proprie votazioni insieme a quella del Direttore Artistico, che voterà in maniera autonoma gli Artisti Vincitori di SANREMO GIOVANI che parteciperanno al Festival“. Quindi addio al televoto, che in passato ha più volte avvantaggiato gli emergenti con un maggiore bacino di pubblico.

Una volta comunicata la grande novità adesso si attende solamente la competizione, per capire chi saranno i due emergenti che andranno a sfidare i big in gara. Non ci saranno invece novità per quanto riguarda la messa in onda di Sanremo Giovani, che verrà trasmesso da Rai Uno in prima serata il prossimo 15 dicembre. Ovviamente la competizione sarà in diretta e ad inaugurare la serata ci penserà proprio Amadeus confermato come presentatore e direttore artistico. In attesa di sapere chi saranno i big in gara, Sanremo si prepara quindi alla competizione tra Giovani, che partirà a metà dicembre.