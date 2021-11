Anticipazioni Tempesta d’Amore, l’identità di Lars verrà a galla: scoperta assurda

LEGGI ANCHE > > > Al Bano, progetto clamoroso in vista: l’annuncio fa impazzire i fan

Selina confesserà a sua figlia che ha intenzione di sposare Christoph. La ragazza, a sua volta, dirà tutto a Cornelius ciò che parlerà con la sua ex moglie di quanto ha appena saputo. Tuttavia, Selina sarà vittima di un incidente nella stalla e sarà portata in ospedale. Sarà Cornelius a fornire al dottore informazioni dettagliate sullo stato di salute della donna, che soltanto il marito di Selina può conoscere. La donna si renderà quindi conto che Lars è il marito, ma non capirà perché ha un aspetto diverso.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Maja e Cornelius dicono la verità a Selina

A confessare la verità su Lars saranno Maja e Cornelius che spiegheranno a Selina che è lui il marito. Intanto, dopo essere stato deluso da Ariana, Cornelius si renderà conto di voler sempre più Selina. Shirin dirà a Vanessa che le uniche intenzioni di Max sono quelle di usarla come ruota di scorta. Tuttavia, il personal trainer noterà una certa gelosia nei comportamenti di Shirin che lo porterà a provarci con lei per farla uscire allo scoperto.

Sarà così che Max scoprirà che i suoi sospetti sono reali: Shirin è gelosa. Quando il giovane scopre che Vanessa è innamorata di lui, le parlerà chiaro e le dichiarerà il suo amore per Shirin.