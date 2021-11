Alessandra Amoroso sbarca negli Stati Uniti: la fantastica notizia – FOTO

Alessandra Amoroso scatenatissima conquista New York e vola oltreoceano con il suo nuovo album che ha fatto impazzire i fan

Questa mattina Alessandra Amoroso ed i suoi fan oltreoceano si sono svegliati con una gigantografia nel bel mezzo di Times Square per la promozione dell’album Tutto Accade.

Al di là del sogno americano che ogni bambino desidera, la cantante salentina è particolarmente affezionata alla metropoli di New York in cui ha passato molto tempo nel 2012, a 3 anni dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso a New York: la grande notizia nella Grande Mela

Ormai 9 anni fa, la cantante di successo di Amici di Maria De Filippi è andata a New York per studiare il canto gospel. Quando si trasferì nella Grande Mela prese casa che affacciava su Central Park ed ha condiviso ogni attimo del suo sogno americano con i suoi fan italiani. Allora, Alessandra Amoroso era fidanzata con Luca De Salvatore che passò lì con lei tutta l’estate.

Ad ogni modo, il suo bel faccione sorridente su Times Square è stato molto apprezzato da i fan di tutto il mondo. La cantante ne ha condiviso la foto sui social con grande orgoglio per essere arrivata in una città come New York partendo dalla stanzetta di un piccolo paesino in provincia di Lecce.