GF Vip 6, incidente per Soleil: la reazione degli altri è sorprendente – VIDEO

Colpo di scena al GF Vip 6, con Soleil Sorge che è stata protagonista di una rovinosa caduta. La reazione degli altri concorrenti è esilarante.

Questa edizione del GF Vip 6 non sta stupendo per quanto concerne le dinamiche create. Infatti i protagonisti non sembrano carismatici come quelli dell’ultima edizione ed anche i litigi non sembrano appassionare l’esigente pubblico. Una delle personalità che sta cercando di far invertire rotta è senza ombra di dubbio Soleil Sorge. L’ex protagonista di uomini e donne infatti non è ben vista né da gran parte dei coinquilini, né dal pubblico a casa.

Eppure ieri la Sorge è stata la protagonista di un siparietto molto simpatico. Infatti Soleil stava parlando al tavolo con Alex Belli e Davide Silvestri. Soleil si stava dondolando sulla sedia, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduta rovinosamente a terra. Tutti hanno esorcizzato la caduta ridendo, mentre la Sorge è rimasta a terra per qualche secondo prima di rialzarsi. A soccorrerla ci ha pensato Alex Belli, che si è subito sincerato delle sue condizioni. Mentre i concorrenti della casa sono scoppiati a ridere, il pubblico a casa sui social ha messo in dubbio la genuinità della caduta.

GF Vip 6, Davide Silvestri imita Manuel Bortuzzo – VIDEO

Per me inclusione è Davide che imita Manuel in sua presenza, sottolineando anche i suoi atteggiamenti evitabili, tra le risate di Manuel stesso. Cosa ben diversa dal renderlo santo e esempio di vita sempre a priori. Che bravo che è Davide.#Gfvippic.twitter.com/KAOeyCVbZS — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) November 15, 2021

Davide Silvestri è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip 6. Infatti il concorrente sta stupendo per la sua simpatia e le sue precise imitazioni. Negli ultimi giorni Silvestri ha deciso di imitare Manuel Bortuzzo scatenando l’ilarità degli altri concorrenti e del pubblico a casa. Infatti Davide ha imitato l’ex nuotatore mentre scappa dalle grinfie di Lulù Selassié. Carmen Russo è rimasta estasiata, escalamando: “E’ uguale, lo fa benissimo!“.

Nonostante il siparietto simpatico, Manuel nei giorni scorsi si è improvvisamente incupito. Infatti l’ex concorrente si è incupito ascoltando ‘I migliori anni della nostra vita‘ di Renato Zero. A notare il malessere del ragazzo ci ha pensato Manila Nazzaro che ha subito raggiunto e abbracciato Manuel per dargli coraggio. Il concorrente però ha concluso affermando: “Suonavano I migliori anni della nostra vita, una canzone che sembra un messaggio del destino. E poi la mente si è riaccesa in ospedale“. Un momento toccante che ha colpito anche gli spettatori a casa.