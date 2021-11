Elezioni al Colle, Miccichè: “Renzi pronto a votare Berlusconi”. La smentita: “Chi parla prima non conta nulla”

Secondo quanto rivelato a La Repubblica da Gianfranco Miccichè, Matteo Renzi sarebbe pronto a non far mancare i voti di Italia Viva a Silvio Berlusconi per la candidatura al Colle.

Il patto siciliano tra Forza Italia e i renziani si sposterebbe quindi sempre più a livello nazionale: “Matteo Renzi mi ha detto che se a Berlusconi dovessero mancare solo quelli, i voti di Italia Viva sarebbero garantiti” ha dichiarato Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale di Forza Italia. La promessa del leader di Italia Viva sarebbe arrivata durante una cena a Firenze a metà ottobre, durante la quale si è discusso anche dell’accordo tra il partito di Berlusconi e quello di Renzi per le elezioni a Palermo.

La prima scelta di Italia Viva sarebbe Casini

Nelle intenzioni del leader di Italia Viva ci sarebbe rafforzare le alleanze di centro, e in questo caso per lui un ottimo candidato sarebbe Casini. Ma se la mossa non riuscisse, Renzi potrebbe agevolare l’elezione di Silvio Berlusconi.

Il Cavaliere ha fatto sapere che “siamo convinti che il lavoro del Governo Draghi debba andare avanti fino al 2023 e anche oltre, per consolidare l’inizio della ripresa che è ancora molto fragile ed esposta a molti rischi”. Forza Italia è quindi favorevole alla permanenza di Draghi al Colle anche oltre la fine della legislatura.

La smentita dei renziani in un comunicato stampa

Tuttavia le dichiarazioni di Miccichè a La Repubblica sono state smentite da Italia Viva: “Anche oggi i giornali pubblicano indiscrezioni su presunti sostegni di Italia Viva a questa o quella candidatura per il Quirinale. Le smentiamo in modo netto e inequivocabile. Chi evoca il nome di Renzi lo fa per una questione di propria visibilità. Ciò che Renzi pensa della corsa per il Quirinale e dell’attuale – difficile – fase politica lo dirà lui stesso nel discorso finale alla Leopolda domenica 21 novembre alle 12”, ha fatto sapere Italia Viva attraverso una nota dell’ufficio stampa.

Anche Renzi, intervenuto all’Aria che Tira su La7, ha commentato così le parole di Miccichè: “Dice che lui sa che vota Italia Viva. Mi scappa da ridere. I nomi buoni sono quelli che scappano fuori alla fine. Con Mattarella nessuno lo diceva. Io non ho mai avuto un nome secco. Penso che serva un percorso e serve anche oggi”. Ed ha aggiunto: “Chi parla prima è chi non conta nulla”.