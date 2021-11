Anticipazioni Una Vita, un assassino si aggira per Acacias: muore l’amato personaggio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di un assassino che si aggira in città

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere di un assassino in città che ucciderà uno dei personaggi chiave della soap opera spagnola.

LEGGI ANCHE > > > Emilio Fede, scontro con Mediaset: “Da respingere con tutte le forze”

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, Manuel Bortuzzo imitato nella casa: pubblico sbalordito – VIDEO

Per ora la notizia colpisce i telespettatori spagnoli che sono più in avanti con le puntate, pertanto i fan italiani della serie dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter scoprire chi è l’assassino.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici, il ricordo in diretta è commovente: pubblico in lacrime

Anticipazioni Una Vita, Felicia muore avvelenata

Felicia e Marcos convoleranno a nozze e i due tornano ad Acacias. In città, torna il sereno anche tra Maite e Camino ed il loro ricongiungimento sarà reso possibile proprio con lo zampino di Felicia. Quando Camino scopre il gesto della madre, tra le due ci sarà un chiarimento e finalmente la pace. Tuttavia, la nuova coppia lascerà Acacias e andrà a Parigi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Dayane Mello, la verità sulla finale GF Vip sconvolge tutti: “È andata così”

Felicia sarà avvelenata e ad indagare sulla sua morte sarà proprio suo marito Marcos. Quest’ultimo ha due sospettati principali: i fratelli Quesada, Aurelio e Natalia. Passeranno mesi prima che l’uomo smetta di accusare i due fratelli, perché, in realtà, ad avvelenare la sua amata è stata Soledad. La domestica appena arrivata in città seminerà il terrore tra gli abitanti di Acacias.