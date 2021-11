GF Vip 6, Manuel Bortuzzo imitato nella casa: pubblico sbalordito – VIDEO

Manuel Bortuzzo imitato da Davide Silvestri nella casa del GF Vip 6: in pochissimo tempo il video diventa virale sul web

A distanza di due mesi dall’inizio del GF Vip, Davide Silvestri è diventato uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Dopo le prime settimane fatte di scontri e antipatie, l’attore è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare per quello che è realmente.

Nella casa i vipponi ormai non riescono a fare a meno di lui e soprattutto delle sue imitazioni. Ed ecco che proprio alcune ora fa il 40enne, assistito da Jessica, ha deciso di divertire i suoi compagni di gioco nonché il pubblico da casa con l’imitazione di Manuel Bortuzzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, duro scontro nella casa: “Basta! Me ne vado via”

Davide Silvestri imita Manuel Bortuzzo al GF Vip 6: “Lo fa benissimo!”

Davide Silvestri nelle scorse ore ha riprodotto i momenti in cui, solo alcuni giorni fa, vedevano Manuel Bortuzzo scappare dalle grinfie di Lucrezia Selassié. L’ex nuotatore nel vedere la sua imitazione non è riuscito a trattenersi dal ridere. Da vero attore, come sempre, Davide ha lasciato tutti senza parole: “E’ uguale, lo fa benissimo!”, ha esclamato Carmen Russo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, nuovo crollo per Manuel Bortuzzo: tutta ‘colpa’ di un noto artista

Ma oltre alle tante risate, dovute all’imitazione di Davide, oggi per l’ex nuotatore c’è stato anche un nuovo crollo all’interno della casa del GF Vip 6. Sulle note della canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita, Manuel si è incupito. A notare per prima il malessere del ragazzo è stata Manila Nazzaro che l’ha raggiunto e abbracciato per dargli coraggio. La canzone del cantautore romano gli ricorda proprio gli ultimi minuti prima dello sparo: “Suonavano I migliori anni della nostra vita, una canzone che sembra un messaggio del destino. E poi la mente si è riaccesa in ospedale”, ha chiosato il ragazzo.